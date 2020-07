Sebastian Henao houdt ontwrichte schouder over aan valpartij dinsdag 28 juli 2020 om 18:45

Sebastian Henao kende een ongelukkige hervatting van het wielerseizoen na de coronabreak. In de openingsetappe van de Ronde van Burgos was de Ineos-renner betrokken bij dezelfde valpartij als Gijs Leemreize en moest net als de Nederlander vroegtijdig opgeven.

Team Ineos liet na de openingsetappe weten dat Henao naar het ziekenhuis is overgebracht om röntgenfoto’s te laten maken. “Jammer genoeg kwam Sebastian ten val. We moeten nu wachten op de uitslag van enkele scans, die in het ziekenhuis worden gemaakt”, aldus ploegleider Matteo Tosatto. (18.41 uur)

Update – 18.45 uur

Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Henao een ontwrichte rechterschouder heeft opgelopen bij de valpartij in de Ronde van Burgos. Dat laat de Ineos-ploeg weten via haar social media.

Following his crash today at #VueltaBurgos, scans revealed that @5_henao suffered a dislocated right shoulder. Wishing you a speedy recovery Sebastian! 💪 pic.twitter.com/Mq8cMsycr2 — Team INEOS (@TeamINEOS) July 28, 2020