Sebastián Henao last rustpauze in vanwege gezondheidsproblemen

Sebastián Henao komt voorlopig niet in actie. De 28-jarige Colombiaan heeft zijn wielercarrière voor onbepaalde tijd gepauzeerd, omdat hij kampt met gezondheidsproblemen. Dat meldt zijn ploeg Astana Qazaqstan op sociale media.

Om welke gezondheidsproblemen het gaat, wordt niet duidelijk in het bericht van de Kazachse ploeg. “Astana Qazaqstan communiceert hierbij dat zijn renner, Sebastián Henao, de beslissing heeft genomen om een pauze te nemen in zijn wielercarrière vanwege van wat gezondheidsproblemen. Astana Qazaqstan respecteert het besluit en wenst de renner al het beste.”

De laatste wedstrijd die Henao reed, was de Adriatica Ionica Race, begin juni. Na twee dagen koers stapte hij niet meer op. Henao kwam afgelopen winter de over van INEOS Grenadiers. In 2014 werd hij ook prof bij deze ploeg, die toen nog Team Sky heette. Hier reed hij ook enkele jaren samen met zijn inmiddels gestopte neef Sergio Henao.