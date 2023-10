vrijdag 6 oktober 2023 om 09:06

Sebastian Berwick klopt 47-jarige Óscar Sevilla bergop in Tour of Hainan

De tweede etappe van de Tour of Hainan is gewonnen door Sebastian Berwick. De Australiër van Israel-Premier Tech was in Baoting de beste op een slotklim van bijna drie kilometer aan 4,9%, voor good old Óscar Sevilla, inmiddels 47 jaar oud. Berwicks ploeggenoot Ben Hermans kwam als derde over de finish.

Op het programma stond een etappe van maar liefst 215 kilometer, met onderweg nauwelijks hoogtemeters. Alleen in de finale lag een klimmetje van tweede categorie, met de finish na een klim van 2,7 kilometer aan 4,9% in Baoting. Daar bepaalde Israel-Premier Tech het tempo, waarna het karwei werd afgemaakt door Berwick. Voor de 23-jarige coureur is het zijn eerste profzege ooit.

Donderdag werd de openingsrit van de Chinese rittenkoers (UCI 2.Pro) nog gewonnen door George Jackson uit Nieuw-Zeeland, uitkomend voor Bolton Equities Black Spoke. Hij was toen de beste vanuit een massasprint.