Sean Yates treedt toe tot technische staf EOLO-Kometa

Oud-wielrenner Sean Yates behoort in 2021 tot de technische staf van EOLO-Kometa, de Spaanse ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso. Yates was sinds juni trainer bij Nippo-Delko One Provence, waar hij na een half jaar dus weer vertrekt.

De 60-jarige Yates was enige jaren weg uit het profwielrennen. De Brit werkte voor hij aan de slag ging bij Nippo-Delko One Provence al als ploegleider bij CSC, Discovery, Astana, Team Sky en Tinkoff-Saxo.

Bij het ambitieuze EOLO-Kometa (dit jaar heet de ploeg nog Kometa-Xstra) gaat Yates aan de slag als Head of Performance. “Ik ben heel benieuwd naar dit nieuwe avontuur”, vertelt hij. Het was Ivan Basso, die als renner van CSC nog samenwerkte met Yates, die contact opnam. “Ik zei dat ik net vertrokken was bij Delko en nadacht over mijn volgende stap. Ivan deed meteen een voorstel dat ik accepteerde. Het was een kans die ik niet kon weigeren.”

Hoger niveau

“Nu gaat het er echt van komen. Ik ben blij dat ik kan samenwerken met Ivan, Alberto en Jesús Hernández, met wie ik allemaal al heb samengewerkt. We hebben een goede relatie onderling en die vriendschap is een goede toevoeging aan onze werkomgeving”, legt Yates uit. “De ploeg gaat een niveau hoger koersen en we gaan grote wedstrijden rijden tegen de beste renners.”

EOLO-Kometa heeft een driejarenplan uitgetekend, geeft de nieuwe performance manager aan. “We moeten nog niet denken aan de eindzege in de Giro, de Vuelta of de Tour, maar we kunnen wel praten over het imago van de ploeg en de inzet die we willen tonen. Omdat het een meerjarig project is, hebben we de controle over onze ontwikkeling”, aldus Yates.