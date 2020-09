SD Worx versterkt zich met Moolman-Pasio en Nosková dinsdag 29 september 2020 om 14:15

SD Worx, dat vanaf 2021 het huidige Boels-Dolmans overneemt, heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Ashleigh Moolman-Pasio. De Zuid-Afrikaanse klimster komt over van CCC-Liv. Ook contracteerde het team de beloftevolle Tsjechische Nikola Nosková.

Moolman-Pasio (34) tekende voor twee jaar bij SD Worx. Ze is al enkele jaren onder de indruk van de professionaliteit van Boels-Dolmans. “Ik heb altijd voor deze ploeg willen uitkomen. Hoe deze ploeg als een sterk blok koerst en het initiatief in wedstrijden naar zich toe trekt spreekt mij aan. Hoewel het team volgend jaar enigszins verandert, blijft de kern grotendeels hetzelfde. Met dit sterke team hebben we komend jaar veel opties in de wedstrijden.”

De nummer zes van de voorbije Giro Rosa kijkt ernaar uit om voortaan aan de zijde van Anna van der Breggen te rijden. De Nederlandse pakte afgelopen week in Imola in zowel het tijdrijden als de wegwedstrijd de wereldtitel. “Het klinkt misschien vreemd omdat ik drie jaar ouder ben, maar toch hoop ik veel van haar te leren. Ik ben pas op mijn 23e met wielrennen begonnen, daarom voel ik me op de fiets nog steeds een ‘jonkie’.”

Nikola Nosková

Ook Nikola Nosková, die overkomt van Paule Ka, komt het best tot haar recht op geaccidenteerd terrein, maar heeft daarnaast een goede tijdrit in haar benen. Ze tekende een contract van een jaar. “Waar Moolman haar waarde bergop al vele jaren heeft bewezen, denk ik dat Nosková ook kan uitgroeien tot een van de betere klimsters. Zij heeft het talent om een toonaangevende rol in de heuvelklassiekers en rittenkoersen te spelen”, aldus ploegleider Danny Stam.

Met de komst van Moolman-Pasio en Nosková heeft Team SD Worx intussen twaalf rensters voor 2021 vastgelegd.

Selectie Team SD Worx 2021

Anna van der Breggen

Chantal van den Broek-Blaak

Elena Cecchini

Jolien D’hoore

Roxane Fournier

Christine Majerus

Ashleigh Moolman

Nikola Nosková

Amy Pieters

Anna Shackley

Lonneke Uneken

Demi Vollering