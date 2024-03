maandag 18 maart 2024 om 13:49

SD Worx-Protime moet Classic De Panne-Brugge noodgedwongen overslaan: “Doodzonde”

SD Worx-Protime zal donderdag niet meedoen aan de Classic De Panne-Brugge. De ploeg kan geen ‘volwaardig team’ naar De Panne, omdat een aantal rensters kampen met blessureleed en een ander deel van de selectie op trainingskamp is. Dat valt te lezen op de ploegsite.

“Het is doodzonde dat we deze klassieker moeten overslaan”, zegt sportief manager Danny Stam. “Vooral door de valpartij in Danilith Nokere Koerse hebben sommige rensters nu nog last van blessures. Met enkele dagen extra rust kunnen zij weer volledig herstellen richting de grote klassieke afspraken die de komende weken op het programma staan.”

“Lorena Wiebes was in Nokere één van die slachtoffers. Normaal zou zij ons speerpunt in de Classic De Panne-Brugge zijn geweest. Wij hopen zondag in Gent-Wevelgem weer op volle sterkte van start te kunnen gaan en daar opnieuw mee te doen voor de overwinning.”