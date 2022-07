SD Worx profiteert niet van pech bij Van Vleuten: “We hadden het te laat door”

Veel discussie over de tactiek van SD Worx in de graveletappe van de Tour de France Femmes. Op het moment dat Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini op achterstand rijden door pech, houdt het Nederlandse team – ondanks een overtal – de benen stil in de favorietengroep. “Wij hadden het te laat door”, vertelt Demi Vollering na afloop.

“Lotte Kopecky kwam naar me toe en zei het tegen mij”, aldus Vollering bij de NOS over het pechgeval van Van Vleuten op de laatste onverharde strook. “Toen zei ik dat in de communicatie, maar onze volgwagen kan ook niet alles zien en meekrijgen. Daarna keek ik achterom en was Annemiek er alweer bij.”

Vollering twijfelt ook of het goed was geweest om op kop te gaan rijden na de pechgevallen van Van Vleuten en Longo Borghini. “Als we hadden gaan rijden, dan moesten we blijven rijden. Dan pakken we Marlen Reusser (die aan kop reed, red.) nog terug en was Van Vleuten waarschijnlijk toch teruggekomen”, legt ze uit. “Maar we hebben nu een mooie etappe gewonnen en Annemiek heeft een flinke inspanning moeten leveren. Dat gaat ze voelen straks.”

De ritzege van Reusser zorgt voor blije gezichten bij SD Worx. “Marlen heeft het verdiend, ze rijdt altijd zo hard voor de ploeg. Dit is een mooie overwinning, daar ben ik heel blij mee”, aldus Vollering. “Ik heb genoten van de gravel. Ik vond het heel leuk en houd van chaos en gravel. Ons team is er ook goed in. Het voelde alsof we alles onder controle hadden. Dat we winnen, dat is helemaal lekker.”