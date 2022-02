SD Worx-manager over situatie Amy Pieters: “Stabiel, maar zeer zorgelijk”

Gisteren vond de ploegenpresentatie van SD Worx plaats. Bij deze gelegenheid werd natuurlijk ook veel gesproken over Amy Pieters, die na een val eind december nog steeds in coma ligt. “Stabiel, maar zeer zorgelijk”, zegt Danny Stam, de teammanager van SD Worx, tegen de NOS over de situatie van Pieters.

“Zolang Amy niet zelf wakker wordt, weten we niet wat we kunnen verwachten”, gaat Stam verder. “Het enige wat we kunnen doen is hopen dat het op de juist manier afloopt en dat we Amy in een normaal, menswaardig bestaan kunnen ontmoeten. We hebben dagelijks contact met haar ouders en haar vriend, en proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Stam wordt ook gevraagd of er ‘bemoedigende signalen’ zijn. “Wat zijn ‘bemoedigende signalen’? De dokters zeggen dat ze geen uitspraken kunnen doen zolang er geen bewust iets is. Wij zien bemoedigende dingen en hebben het idee dat Amy ongelofelijk hard aan het knokken is. Maar er is nog niet definitief iets waarvan we heel vrolijk worden.”

“Er zijn reflexen maar niet op commando, zolang Amy niet op commando dingen doet, is er geen richting van herstel”, legt Stam uit. “Ze ligt nog steeds in diepe coma, een diepe slaap, dat maakt het heel onwerkelijk.”