SD Worx komt met docuserie over eerste Tour de France Femmes

Wielerdocumentaires: ze worden de laatste jaren steeds populairder. Zo laten Movistar en Jumbo-Visma docu-makers toe binnen de ploeg en komt Soudal Quick-Step dit voorjaar met een eigen documentaireserie. Ook SD Worx komt met unieke content: de succesvolle vrouwenformatie brengt in een docuserie de Tour de France Femmes van zeer dichtbij in beeld.

Het vrouwenwielrennen kende vorig jaar met de eerste Tour de France Femmes een nieuwe mijlpaal. De beste wielerploeg op de UCI-ranking, Team SD Worx, greep deze eerste Tour de France Femmes aan om een ‘unieke’ documentaire te maken. Een cameraploeg kreeg de vrijheid om de ploeg op trainingskampen, bij rensters thuis, tijdens de verkenning van ritten en gedurende de hele ronde ‘behind the scenes’ te volgen.

In de documentaire komen verschillende aspecten aan bod. Van de teleurstellingen na de mislukte eerste rit tot de rolverdeling tussen de twee leidsters voor het klassement. Ook zien we de vreugde van de winst van Marlen Reusser in de gravelrit, maar ook de pijn van de vele valpartijen. Verder is er aandacht voor de harde strijd van Demi Vollering, op weg naar winst in het bergklassement en de tweede plek in het algemeen klassement.

Achter de schermen

“De Tour de France Femmes was mijn hoogtepunt vorig jaar”, vertelt Vollering in een persbericht. “Ik keek enorm uit naar deze wedstrijd, zeker omdat de laatste twee ritten door de Vogezen dicht bij mij thuis in Zwitserland waren. Van alle hoeken kwam er, in de aanloop, al meer aandacht op de Tour te liggen. Daarmee voelde je al hoe speciaal het ging worden. Pas achteraf besefte ik hoe groots dit was. Het was bijzonder om in deze koers gevolgd te worden door de documentairemakers.”

“Het was ook af en toe wennen, want met alles stond er nu een camera op ons gericht. Toch werd dit snel normaal. Ik denk dat het een hele mooie documentaire is geworden, waar je mee wordt genomen achter de schermen en ons als rensters beter leert kennen. Maar ook wordt duidelijk hoe belangrijk een team rond ons is”, aldus Vollering.

Vier afleveringen

De Vlaamse productiemaatschappij Zebra63 heeft van de eerste Tour de France Femmes van Team SD Worx een vierdelige documentaire gemaakt. Een aflevering duurt zo’n 45 minuten. Vanaf 15 maart is de documentaire op Amazon NL te zien, terwijl de reeks vanaf 17 april door het Belgische Canvas wordt uitgezonden.