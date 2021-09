SD Worx heeft selectie voor eerste Parijs-Roubaix op papier

SD Worx is klaar voor de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix. De Nederlandse sterrenformatie rekent op zaterdag 2 oktober onder meer op Chantal van den Broek-Blaak, Amy Pieters en Jolien D’hoore. Voor D’hoore is Parijs-Roubaix de laatste wedstrijd uit haar carrière.

Van de 31-jarige D’hoore was al lange tijd bekend dat ze na Parijs-Roubaix een punt zal zetten achter een succesvolle carrière. De sterke sprintster gaat echter zeker niet stilzitten na haar pensioen. De 31-jarige D’hoore gaat namelijk als ploegleidster aan de slag bij NXTG Racing en zal ook een rol vervullen bij Cycling Vlaanderen.

Maar eerst volgt nog de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. D’hoore kan wellicht nog één keer bovendien zichzelf uitstijgen en een rol spelen in de finale. Met Van den Broek-Blaak en Pieters beschikt SD Worx over twee potentiële afmakers. Ook Christine Majerus is met haar veldritachtergrond een interessante outsider, net als de beloftevolle Lonneke Uneken. De Italiaanse Elena Cecchini is de zesde en laatste renster binnen de selectie.

Selectie SD Worx voor Parijs-Roubaix voor vrouwen (zaterdag 2 oktober)

Chantal van den Broek-Blaak

Elena Cecchini

Jolien D’hoore

Christine Majerus

Amy Pieters

Lonneke Uneken