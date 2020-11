SD Worx Cycling Team heeft selectie voor 2021 rond

SD Worx Cycling Team, de formatie van wereldkampioene Anna van der Breggen, heeft de selectie voor 2021 compleet. De formatie is erin geslaagd om de talentvolle Niamh Fisher-Black vast te leggen. Voor 2021 telt SD Worx veertien rensters.

De pas 20-jarige Nieuw-Zeelandse kampioene Fisher-Black komt over van Équipe Paule Ka. “Het is een kwestie van tijd vooraleer Fisher-Black bergop bij de absolute wereldtop hoort”, geeft sportief manager Danny Stam aan. “In de Giro Rosa verbaasde zij bergop al iedereen. Ze heeft een enorm atletisch lichaam en maakte indruk op onze meiden in de lastige ritten.”

“Ik ben ervan overtuigd dat zij in onze ploeg nog veel progressie kan boeken”, aldus Stam. De Nieuw-Zeelandse was aangenaam verrast dat de ploeg (tot 31 december 2020 nog Boels-Dolmans) bij haar aanklopte. “Ik ben een wielrenster die nog altijd moet ontdekken waar mijn mogelijkheden liggen. Ik denk dat dit de ideale leerschool voor mij is.”

Internationale selectie

Fisher-Black hoopt zich vooral te profileren in de zwaardere wedstrijden. “Zowel de rittenkoersen als klassiekers waar geklommen moeten worden, liggen mij. Ik was aangenaam verrast dat ik dit jaar al de Giro Rosa kon rijden. Dat ik daar vervolgens in de slotrit tweede eindigde, was een enorme opsteker. Dat bewijst ook dat ik goed herstel van zware inspanningen.”

De ploeg liet in een persbericht ook weten dat de Canadese wielrenster Karol-Ann Canuel in 2021 de ploeg trouw blijft. De afgelopen vijf jaar kwam zij al uit voor de Boels-Dolmans formatie. Voor 2021 telt de formatie dus veertien rensters. Vijf rensters komen uit Nederland, Jolien D’hoore zorgt voor de Belgische inbreng.

Selectie SD Worx Cycling Team voor 2021

Anna van der Breggen

Chantal Blaak

Karol-Ann Canuel

Elena Cecchini

Jolien D’hoore

Niamh Fisher-Black

Roxane Fournier

Christine Majerus

Ashleigh Moolman-Pasio

Nikola Noskova

Amy Pieters

Anna Shackley

Lonneke Uneken

Demi Vollering