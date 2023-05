SD Worx blijft winnen in Thüringen Ladies Tour: Lonneke Uneken zegeviert na sprint met drie

De vierde etappe van de Thüringen Ladies Tour is op naam gekomen van Lonneke Uneken. De renster van SD Worx was veruit de snelste van een kopgroep van drie, die in de finale was weggereden. Marta Lach werd tweede, Christina Schweinberger derde. Het geel blijft om de schouders van Mischa Bredewold.

Rit vier van de Thüringen Ladies Tour ging van en naar Gotha. De finale van de 133,7 kilometer was niet al te zwaar, maar onderweg moesten wel enkele hellingen bedwongen worden. In het eerste deel van de rit zagen we Maaike Coljé en Raphael Wales de aanval kiezen. De Nederlandse en de Australische kregen een voorsprong van ongeveer een minuut.

Nog voor half koers kwam er al een versnelling in het peloton, dat daardoor in drie stukken brak. In het eerste deel zaten veel rensters van SD Worx, waaronder Lorena Wiebes, Lotte Kopecky en klassementsleidster Mischa Bredewold. Zij zorgden er ook voor dat deze groep de aansluiting maakte met de twee koploopsters.

Drie rensters voorop in de finale

Coljé bleek nog niet leeggereden. De renster van Arkéa ging er nog eens vandoor, nu in haar eentje. Heel lang duurde haar tweede onderneming echter niet. Met nog 34 kilometer te gaan, werd ze definitief tot de orde geroepen. Op naar een massasprint dus? Lonneke Uneken, Christina Schweinberger en Marta Lach hadden andere plannen, want zij kozen gedrieën de aanval. Hun voorsprong liep snel op tot boven de minuut.

Ondanks de aanwezigheid van Uneken in de kopgroep, reed SD Worx mee in de achtervolging. Bredewold, Wiebes en Kopecky deden stuk voor stuk hun kopbeurten, omdat Schweinberger nog in de top-tien van het klassement stond, op 43 seconden van Bredewold. Ook UAE Team ADQ zette meerdere rensters op kop. Het verschil met de koploopsters, waar Uneken geen kopwerk meer deed, liep zo terug tot onder de halve minuut. Helemaal dicht kregen ze het gat echter niet, waardoor de drie koploopsters mochten sprinten om de zege.

Vierde dagzege SD Worx

Die sprint werd afgetekend gewonnen door Lonneke Uneken. Lach bleef nog enigszins in de buurt en eindigde op de tweede plaats, Schweinberger kwam enkele tellen later als derde binnen. De zege van Uneken betekende de vierde zege op rij voor SD Worx. Nadat op dag één de ploegentijdrit gewonnen werd, wonnen daarna Bredewold en Barbara Guarischi een rit. Diezelfde Bredewold blijft aan de leiding in het algemeen klassement.