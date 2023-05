SD Worx blijft winnen: formatie zegeviert in ploegentijdrit Thüringen Ladies Tour

De inleidende ploegentijdrit in de Thüringen Ladies Tour (2.Pro) is gewonnen door de vrouwen van SD Worx. De formatie van onder meer Lorena Wiebes en Lotte Kopecky werkte het 9,1 kilometer lange parcours het snelste af. Jayco AlUla werd tweede, Canyon//SRAM Racing derde.

In het bescheiden plaatsje Schleiz begon vandaag de 36ste editie van de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour. In een zeer korte ploegentijdrit van 9,1 kilometer konden de eerste verschillen worden opgetekend in het algemeen klassement. Met Trek-Segafredo, Team SD Worx, Canyon//SRAM Racing, Fenix-Deceuninck en UAE Team ADQ stonden er meerdere sterke ploegen aan het vertrek. Interessante namen die vandaag in actie kwamen, waren Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Marta Bastianelli, Ricarda Bauernfeind en de heroptredende Sanne Cant.

Eerste richttijd

One World Team Women, een bescheiden Duitse formatie, rolde als eerste van het startpodium. De Nederlandse Bianca Lust en de Duitse vrouwen Lena Reißner, Dorothea Heitzmann, Lara Röhricht, Franzi Arendt en Clarissa Mai kwamen tot een eindtijd van 14:58, goed voor een gemiddelde snelheid van 36,481 kilometer per uur. Dit bleek zeker niet de winnende tijd, want al vrij snel werd een nieuwe toptijd gerealiseerd. Eerst door de rensters van Team Stuttgart (14:35), gevolgd door de Duitse nationale selectie.

Mieke Kröger, Hannah Ludwig, Linda Riedmann, Marla Sigmund, Judith Krahl en Hanna Dopjans raasden met een gemiddelde van 39,565 kilometer per uur over het parcours en doken als eerste onder de veertien minuten. Met een eindtijd van 13:48 was de eerste richttijd een feit, al moesten de sterkste teams nog wel in actie komen. Met Maxx-Solar Rose Women Racing en Top Girls Fassa Bortolo beten twee teams nog de tanden stuk op de tijd van de Duitse nationale ploeg, maar Arkéa Pro Cycling wist de lat – met 13:43 – wel weer wat hoger te leggen.

Jayco AlUla doet gooi naar dagzege

Dat het echter nóg harder kon, bewezen de vrouwen van Jayco AlUla. Amber Pate, Georgie Howe, Georgia Baker, Ruby Roseman-Gannon, Alyssa Polites en Teniel Campbell bleken aan de finish goed voor een eindtijd van 13:15, aan een gemiddelde van liefst 41,208 kilometer per uur, en doken zo een halve minuut onder de tijd van Arkéa Pro Cycling. Met deze tijd deed Jayco AlUla een nadrukkelijke gooi naar de dagoverwinning. Voor Fenix-Deceuninck (13:28) en CERATIZIT-WNT Pro Cycling (13:52) bleek de eindtijd van de Australische ploeg te hoog gegrepen.

Met AG Insurance-Soudal Quick-Step, UAE Team ADQ, Canyon//SRAM Racing en Team SD Worx kwamen er nog vier teams in aanmerking voor de zege, maar net op dat moment begon het zachtjes te regenen. Dit was voor deze teams natuurlijk een flinke streep door de rekening, maar het speelde Jayco AlUla uiteraard in de kaart. AG Insurance-Soudal Quick-Step leek wel goed op weg om de toptijd te verbeteren, of op zijn minst te evenaren, maar een valpartij van Romy Kasper gooide roet in het eten.

SD Worx is toch nog sneller

Er was echter toch nog één ploeg die onder de tijd van Jayco AlUla wist te duiken. SD Worx begon met slechts vijf (in plaats van de gebruikelijke zes rensters) aan de Thüringen Ladies Tour, maar dit weerhield de Nederlandse formatie er niet van om de snelste tijd te realiseren. Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Barbara Guarischi, Lonneke Uneken en Mischa Bredewold kwamen tot een tijd van 13:08 en bleken nog eens zeven seconden sneller.