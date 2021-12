Scott Sunderland en Mark Renshaw voegen zich bij organisatie Wollongong 2022

De organisatie van de WK wielrennen van 2022, in het Australische Wollongong, heeft zich versterkt met twee bekende namen. Scott Sunderland wordt koersdirecteur, terwijl Mark Renshaw aan de slag gaat als veiligheidsmanager. Beiden zijn afkomstig uit New South Wales, de staat waar de wereldkampioenschappen gehouden worden.

Sunderland, net als Renshaw oud-renner, brengt behoorlijk wat ervaring met zich mee. Hij heeft onder andere al gefungeerd als wedstrijdleider van Flanders Classics, de Ride London Classique en de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

UCI-voorzitter David Lappartient is dan ook blij met de aanstelling van Sunderland. “Scott wordt erg gewaardeerd in het professionele wielrennen, en zijn kennis van Australië als voormalig directeur van verschillende National Road Series evenementen maken hem tot de ideale persoon voor deze positie”, laat de Fransman in een reactie weten.

Renshaw, die in 2019 met wielerpensioen ging, wil zijn ervaring ook graag inzetten. “Ik ben erg dankbaar voor de kans om betrokken te zijn bij de wereldkampioenschappen op de weg in Wollongong, en ik kijk er naar uit om bij te dragen aan de voorbereidingen. Dankzij mijn zestien jaar aan ervaring in het rijden van wedstrijden, kan ik ervoor zorgen dat het perspectief van de renner meegenomen wordt”, zegt de voormalige lead-out van Mark Cavendish.

De wereldkampioenschappen in Wollongong worden, mits de coronasituatie het toelaat, gehouden van 18 tot en met 25 september. Het is (na Geelong in 2010) de tweede keer dat de WK in Australië plaatsvinden. Hoe de routes er uit gaan zien, is nog niet bekend: dit wordt in december gepresenteerd.