Scott-SRAM verlengt contracten mountainbikers Schurter en Courtney dinsdag 10 maart 2020 om 18:29

Scott-SRAM MTB-Racing kan ook de komende seizoenen rekenen op sterkhouders Nino Schurter en Kate Courtney. Beide mountainbikers hebben hun contract verlengd tot eind 2022, zo laat de ploeg weten via een persbericht.

Schurter (33) is de succesvolste mountainbiker van zijn generatie. Zo werd hij maar liefst acht keer wereldkampioen, veroverde hij acht Zwitserse kampioenstruien en wist hij al zeven keer het eindklassement van de Wereldbeker te winnen. In 2016 volgde het (voorlopige) hoogtepunt met de Olympische titel in Rio de Janeiro.

Schurter komt al sinds het begin van zijn carrière uit voor Scott-SRAM MTB-Racing en ziet geen reden om te vertrekken. “Ik ben nog altijd niet klaar als mountainbiker. Ik kan en wil nog altijd veel bereiken en winnen. Ik kan met de ploeg nog veel dingen realiseren”, aldus de Zwitser, die komende zomer graag een vierde Olympische medaille wil veroveren.

“Dat is echt een droom, maar ik hoop ook een record van Julien Absalon (de Fransman boekte in zijn loopbaan 33 wereldbekerzeges, een record, red.) te evenaren. Verder wil ik graag voor de derde maal de Cape Epic winnen, dat staat ook nog op mijn bucket list. Ik geloof nog altijd dat ik de beste mountainbiker kan zijn. Ik doe er alles aan om te winnen en records te verbreken.”

Nog meer goed nieuws

De 24-jarige Courtney wist vorig jaar de Wereldbeker bij de vrouwen te winnen, na zeges in Albstadt, Nove Mesto en Les Gets. Een jaar eerder veroverde ze bovendien haar eerste wereldtitel cross-country in het Zwitserse Lenzerheide. “Ik ben ontzettend trots op het feit dat ik mijn contract heb verlengd bij Scott-SRAM. We hebben het beste materiaal en de groep is geweldig!”

De mountainbikeformatie liet verder weten dat sponsoren SRAM and RockShox ook in de toekomst financiële steun zullen verlenen aan de formatie van manager Thomas Frischknecht. “Het is geweldig nieuws dat we kunnen blijven schitteren als ploeg”, zo vertelt de oud-renner.