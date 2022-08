Scott McGill sprint naar tweede overwinning in Volta a Portugal

Scott McGill heeft de zesde etappe van de Volta a Portugal gewonnen. De Amerikaan van Wildlife Generation was de snelste in een sprint. Portugezen João Matias en Antonio Carvalho mochten mee op het podium, Frederico Figueiredo blijft de leider in het algemeen klassement.

De zesde etappe van de Volta a Portugal startte in Agueda. Na een tocht van 160 kilometer kwamen de renners aan in Maia. Onderweg ging het continu op en neer, al stonden er maar twee gecategoriseerde beklimmingen op het programma. De Santa Maria da Feira (3,7km aan 3,9%) en de Serre de Santa Justa (3,3km aan 5,7%) waren de heuvels in kwestie.

Grote vlucht van de dag

Charles-Etienne Chrétien (Human Powered Health), Luís Gomes (Kelly/Simoldes/UDO), Rafael Lourenço (Altum general/Tavira/Maria Nova Hotel), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Carlos Iván Oyarzún (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), Oliver Rees (Trinity Racing), Bruno Silva (Tavfer-Mortágua-Ovos Martinados), Joaquim Silva (Efapel) zorgden op de Portugese wegen voor een achtkoppige vlucht van de dag. Hun voorsprong bleef echter beperkt, op 45 kilometer van de streep hadden ze nog drie minuten over op het jagende peloton.

In de finale sloop het peloton stelselmatig dichter. Dat de renners gingen sprinten voor de overwinning in de zesde rit van de Volta a Portugal, werd dan ook snel duidelijk. In de finale waren het voornamelijk de renners van Glassdrive Q8 Anicolor die het tempo verzorgden, zij hadden met Antonio Carvalho en Fábio Costa twee snelle renners in hun gelederen.

McGill met zijn tweede

Het was echter geen van beide renners die de snelste bleek te zijn in Maia, de finishplaats. Scott McGill, de Amerikaan van Wildlife Generation, beschikte duidelijk over de snelste benen op de oplopende finish. Eerder won hij al de eerste etappe in lijn in Portugal. Donderdagmiddag mochten João Matias en Carvalho mee op het podium.

Frederico Figueiredo blijft de leider in het algemeen klassement. De Volta a Portugal duurt nog tot en met aanstaande maandag.

🇵🇹 #VoltaPortugal 10º puesto para @andoniabetxuko1 en el final en subida de Maia, donde el estadounidense Scott McGill sumó su segundo triunfo de etapa. Buen trabajo de todo Caja Rural-Seguros RGA para controlar la escapada en la parte decisiva.#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/TRToXzFHjq — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) August 11, 2022