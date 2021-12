Scott Davies (26) neemt afscheid van het profwielrennen

De wielercarrière van Scott Davies zit erop. De 26-jarige Brit moet vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen een punt zetten achter zijn carrière. Davies reed sinds 2020 voor Bahrain Victorious en kwam daarvoor twee seizoenen uit voor Team Dimension Data.

Davies kwam afgelopen seizoen tot slechts twee koersdagen, aangezien hij kampte met een hardnekkige heupblessure. Na een succesvolle ingreep leek er licht aan het einde van de tunnel, maar het blijkt fysiek niet meer mogelijk om terug te keren in het peloton. “Na achttien lastige maanden heb ik de moeilijke beslissing moeten nemen om al op jonge leeftijd een punt te zetten achter mijn carrière.”

Een ingrijpende beslissing, maar Davies is desalniettemin trots op de weg die hij heeft afgelegd. “Ik had als 11-jarig jochie nooit voor mogelijk gehouden dat ik van mijn passie mijn beroep kon maken. Ik prijs mezelf enorm gelukkig dat ik over de hele wereld heb kunnen koersen en veel geweldige mensen heb mogen ontmoeten. Ik wil iedereen bedanken en al helemaal mijn vrienden, familie en ouders, Aled en Tina, mijn grootste supporters.”

Davies maakte in de winter van 2017 de overstap naar de profs en reed vervolgens twee seizoenen voor Dimension Data. De renner, die bij de beloften onder meer vierde werd in de Giro Ciclistico d’Italia, koos na twee seizoenen in Zuid-Afrikaanse loondienst voor een avontuur bij Bahrain Victorious. Hij wist in zijn korte carrière geen profoverwinning te boeken.