Scorpions Racing Team presenteert twee nieuwe ploegleiders

Het team van Scorpions Racing Team voor 2023 krijgt steeds meer vorm. De contintalploeg in wording maakte inmiddels al veertien van de zestien rennersnamen bekend en bericht nu ook over de komst van twee nieuwe ploegleiders. Arthur van Dam en René Kos zullen zich bij Scorpions Racing Team focussen op het beloftenprogramma.

Arthur van Dam de afgelopen zeven seizoen aan het roer bij de Wielerploeg Groot Amsterdam (WPGA). René Kos, een voormalig beroepsrenner en in 1981 wereldkampioen stayeren, is ook bij verschillende teams actief geweest. De laatste jaren was hij net als Van Dam verbonden aan WPGA.

“René en ik delen onze visie met betrekking tot talentontwikkeling”, vertelt Van Dam in een persbericht van Scorpions Racing Team. “Ik ben dan ook blij dat we onze altijd prettige samenwerking bij Scorpions Racing Team kunnen voortzetten! De eerste jaren van een carrière zijn essentieel in het leven van een wielrenner. Dit is de fase waarin je vaardigheden en technieken opdoet, je racevaardigheden verbetert.”

“Maar we besteden ook aandacht aan alle andere aspecten die een atleet maken. Onze filosofie? Focus op de toekomst en probeer renners te vinden en te ontwikkelen die we hopelijk over een paar jaar in de WorldTour zullen terugzien.”

Gesprekken met nog meer ploegleiders

Van Dam en Kos zullen er als ploegleiders niet alleen voor staan bij Scorpions Racing Team. Tino Hazelhoff blijft de gespecialiseerde ploegleider voor het 24-uur endurance programma en Ton Welling zal het Nederlands-Belgische “Elite” programma voor zijn rekening nemen. “Met een driedubbel programma van 24-uur-, beloften- en elite wedstrijden heeft de organisatie nog plaats voor twee extra ploegleiders, hiervoor lopen op het moment de gesprekken”, staat bovendien in het persbericht.