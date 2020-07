Sciandri (Movistar): “Soler kan de grote verrassing worden in de Giro” vrijdag 10 juli 2020 om 13:10

“Marc Soler heeft de kwaliteiten om bij de eerste vijf te eindigen in de Giro d’Italia.” Max Sciandri, ploegleider bij Movistar, windt er geen doekjes om in gesprek met La Gazetta dello Sport. “Marc kan dé grote verrassing worden.”

Het Spaanse Movistar won vorig jaar met Richard Carapaz de Ronde van Italië. De Ecuadoraan koerst inmiddels voor Team Ineos, terwijl Alejandro Valverde en Enric Mas (twee kopmannen binnen Movistar) zich dit seizoen focussen op de Tour de France en Vuelta a España. Dit betekent dat Soler de kans krijgt in de aankomende Giro.

“Hij moet het nu laten zien”

Sciandri verwacht veel van de 26-jarige Spanjaard, die in 2018 Parijs-Nice wist te winnen en vorig jaar nog negende werd in de Vuelta. “Marc wordt niet genoemd als een van de favorieten voor de eindzege, maar ik denk dat hij kan verrassen. Hij wil ontzettend graag een leider zijn en krijgt dit jaar de kans in de Giro. Hij moet het nu laten zien.”

“Hij heeft wel de kwaliteiten van een goede ronderenner. We hebben het over een allrounder die misschien nergens echt in uitblinkt, maar wel goed kan klimmen en tijdrijden. Marc reed in het verleden samen met renners als Nairo Quintana en Mikel Landa, dan is het lastig om zelf door te breken”, zo vertelt Sciandri, die zelf bekendstond als klassiekerspecialist en rittenkaper.

Soler: “Ik heb jaren geknecht, maar wil nu zelf resultaten boeken”

“Ik geloof dat hij top-5 kan rijden in de Giro. Ook een etappezege behoort tot de mogelijkheden.” Soler liet eerder al weten klaar te zijn voor het kopmanschap. “Ik heb jaren geknecht voor kopmannen, maar nu wil ik zelf resultaten boeken. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik wil het ontzettend graag bewijzen.”