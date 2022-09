Haest en Schulting bezorgen VolkerWessels een-tweetje in Ronde van Slowakije, Cerny eindwinnaar

VolkerWessels heeft de Ronde van Slowakije met een indrukwekkende prestatie afgesloten. Peter Schulting en Jasper Haest zaten mee met de vlucht van de dag, reden weg uit die kopgroep en hielden gezamenlijk het peloton af. Haest mocht vervolgens als eerste over de streep komen. Josef Cerny werd eindwinnaar.

De 182 kilometer lange slotrit van de Ronde van Slowakije kende een pittige openingsfase. In de eerste zeventig kilometer zaten twee beklimmingen, naar Podgrajnár (5 km aan 5,4%) en Štósske Sedlo (4,4 km aan 4,8%). Daarna was het voornamelijk in dalende lijn naar finishplaats Košice.

In de eerste kilometers werd er slag om slinger gedemarreerd. Het duurde dan ook een tijdje vooraleer een kopgroep wegkwam. Uiteindelijk waren het Pavol Rovder (Dukla Banská Bystrica), Jefferson Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA), Michael Belleri (Biesse- Carrera), Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), Andrea Debiasi (Friuli ASD) en de Nederlanders Jasper Haest en Peter Schulting (VolkerWessels) die een bres wisten te slaan. Zij hadden aan de voet van de klim naar Štósske Sedlo een voorsprong van drieënhalve minuut.

Duo-aanval VolkerWessels

Op de top hadden ze nog altijd drie minuten, maar in het restant van de rit kwam het peloton langzaam maar zeker dichterbij. Quick-Step-Alpha Vinyl, dat klassementsleider Josef Cerny in de gelederen had, bepaalde in het pak het tempo. Later stak Astana Qazaqstan een helpende hand toe. Vooraan kwam er echter ook een versnelling: het duo van VolkerWessels, Schulting en Haest, gingen er met zijn tweeën vandoor.

Terwijl de overige vluchters met nog acht kilometer te gaan, in de slotronde, allemaal gegrepen waren, hadden de Nederland op dat moment nog bijna een minuut voorsprong. Dat bleek genoeg om het uit te zingen aan de streep. Het peloton kwam te laat, en dus mochten de mannen van VolkerWessels de prijzen verdelen. De 35-jarige Schulting gunde daarbij de zege aan zijn 23-jarige ploeggenoot Haest. Josef Cerny finishte in het peloton en is eindwinnaar geworden van de Ronde van Slowakije.