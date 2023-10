Zeger Schaeken • maandag 9 oktober 2023 om 11:39

Schuine afdaling nekt Inge van der Heijden: “Mentaal helemaal geblokkeerd”

Interview Inge van der Heijden reed zondag haar eerste cross van het seizoen niet uit. De Nederlandse van Crelan-Corendon kwam ten val in de verkenning en had daar tijdens de wedstrijd zelf nog last van. “Niet fysiek, vooral mentaal”, vertelde ze na afloop aan WielerFlits.

“Tijdens de verkenning kwam ik ten val op die schuine afdaling. Ik kon mijn fiets niet meer onder controle houden en onderin schoof ik dan uiteindelijk weg. Ik heb me wel wat pijn gedaan, ik houd er vooral veel schaafwonden aan over. Maar ik geraakte vooral mijn vertrouwen volledig kwijt. Dat was het ergste, de fysieke schade viel wel mee.”

Van der Heijden stapte dan ook weer terug op de fiets en reed geen slechte openingsfase. Zelf voelde ze echter dat het lastig was. “Het was echt een gevecht tegen mezelf. Mijn vertrouwen was compleet zoek, mentaal was ik helemaal geblokkeerd. Ik heb dan ook gekozen om af te stappen. Deze wedstrijd was niet belangrijk voor een klassement, dus wilde ik zeker geen risico’s nemen.”

“Snel vergeten en op naar de volgende”, vulde ze nog aan. Tot slot uitte Van der Heijden, zeker niet als enige, kritiek op het parcours. “Ik vind dit zoals de afgelopen jaren geen toevoeging qua parcours. Naar mijn gevoel is dit meer MTB. Ik had verwacht dat het dit jaar beter zou zijn door die aanpassingen, maar die afdalingen waren toch redelijk tricky.”