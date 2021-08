Schouderblessure Lars van den Berg na val in Tour du Limousin

Lars van den Berg moet ervoor vrezen dat zijn seizoen voorbij is. De 23-jarige renner van Groupama-FDJ kwam gisteren tijdens de openingsetappe van de Tour du Limousin ten val en moest de wedstrijd vroegtijdig verlaten. Onderzoek in het ziekenhuis van Gueret heeft uitgewezen dat hij niets gebroken heeft, maar dat zijn sleutelbeen uit de kom is geschoten.

“Iemand van de ploeg Arkéa-Samsic ging onderuit en nam mij mee. Zo viel ik bovenop mijn schouder”, vertelt Van den Berg aan RTV Utrecht. “Ik moet nog naar een specialist in Nederland, maar de meesten zeggen dat mijn seizoen nu over is.”

Aanvankelijk stonden de Bretagne Classic en de Ronde van Luxemburg nog op zijn programma, maar door de val is het onzeker of hij daar kan starten.