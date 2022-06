Schmid kreeg alle steun van zijn ploeg: “Jakobsen zei dat eindwinst het belangrijkste was”

Mauro Schmid begon aan de slotrit van de Baloise Belgium Tour als klassementsleider, maar stond in dezelfde tijd als de nummer twee, Tim Wellens. Na een spannende Gouden Kilometer trok de Zwitser de eindzege dan toch naar zich toe. Dat had Schmid aan zijn ploeg en Michael Mørkøv in het bijzonder te danken, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Ik denk dat het team het de hele dag fantastisch deed”, begint de kersvers winnaar van de Baloise Belgium Tour. “Ze hielden me in positie. In de sprint heeft Michael (Mørkøv, red.) veel ervaring. Uiteindelijk wonnen we ook dankzij hem. Ik maakte een fout in de eerste van de drie sprints. Ik kwam op een gat bij een rotonde, omdat ik niet gefocust was. Toen moest ik de sprong maken. Op dat moment dacht ik: shit, het is voorbij. Ik dacht dat ik het verloren had. Maar we bleven kalm. In de tweede en derde sprint pakte ik de seconden terug. Uiteindelijk kon ik winnen.”

“Het is altijd bijzonder om een meerdaagse te winnen. Na vijf dagen staan we nog steeds in dezelfde seconde. Het was altijd heel nipt en een heel spannende koers hier. Zelfs met een tijdrit stonden we nog gelijk, dat is iets speciaals.

Jakobsen

Het plan bij Quick-Step Alpha Vinyl was om vol voor de eindzege van Schmid te gaan. De sprint van Jakobsen zou daarna wel volgen. “Het is speciaal dat het hele team zich opoffert voor jou. Ik voelde een beetje druk vandaag, maar iedereen geloofde in me. Voor mij is het zelfs nog mooier dat Fabio uiteindelijk kon winnen. Zelfs hij offerde alles op vandaag en hij zei: het belangrijkste is dat we het algemeen klassement winnen. Ik denk dat hij het ook prima had gevonden als een kopgroep het gehaald had. Dat hij alsnog kon winnen, terwijl hij in zijn eentje was, laat zien hoe sterk hij is.”

Actie Lampaert

Tijdens de Gouden Kilometer hinderde Yves Lampaert, ploeggenoot van Schmid bij Quick-Step Alpha Vinyl, Wellens nog. Lampaert werd later gediskwalificeerd voor dit manoeuvre, maar dat had geen invloed op de positie van Schmid. “Ik heb niet gezien wat er gebeurde. Uiteraard heb ik niet gevraagd om zoiets te doen. Ik denk ook dat beide teams alles gaven om de seconden te pakken. Ik denk dat Lotto er ook alles aan deed om te voorkomen dat wij de seconden pakten.”