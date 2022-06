Schmid gaat Wellens met minimaal verschil voor: “Tactiek bepalen wordt lastig”

Mauro Schmid heeft in de voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour de leiderstrui overgenomen van Mads Pedersen. De Zwitser staat in dezelfde tijd als Tim Wellens, maar op basis van de tijdrit van gisteren (en de honderdsten van een seconde van de tijden van beide renners) heeft Schmid het voordeel. “Toen ik in deze kopgroep zat, wist ik al dat het heel nipt kon worden op het einde”, zegt de renner van Quick-Step Alpha Vinyl in het flashinterview na afloop.

“Ik wist dat Tim Wellens vier seconden voor me stond, dus ik wist dat het aankwam op de bonificatieseconden, als we bij elkaar zouden blijven”, aldus Schmid, die achter Quinten Hermans tweede werd in de etappe. “Ik probeerde in de Gouden Kilometer niet te veel energie te verspillen. Nadat ik wat seconden pakte bij de eerste streep, probeerde ik mijn benen wat te sparen. Ik denk dat iedereen vrij moe was, toen we bij de laatste klim naar de finish kwamen.”

“Ik wist dat ik het slim moest spelen en dat het heel nipt zou worden”, vervolgt Schmid. “Wat de sprint betreft, wist ik dat Quentin heel snel is in een dergelijke sprint. En ik werd een beetje verrast toen hij ging. Hij sloeg een gat van zo’n vijf meter. Ik kon op die afstand blijven en ik wist dat ik tot de lijn moest rijden, omdat ik zag dat Wellens op een gaatje zat en elke seconde telt. Uiteindelijk werkte het.”

Sprinten met Jakobsen op zondag

Zondag staat de slotrit van de Baloise Belgium Tour op het programma. Normaal gesproken zou deze volledig in het teken staan van de massasprint, maar met bonificatieseconden onderweg kan er nu ook nog een strijd ontstaan voor het algemeen klassement. “Ik denk dat de Gouden Kilometer van morgen de wedstrijd gaat beslissen”, zegt Schmid, die met Fabio Jakobsen een snelle sprinter in de ploeg heeft. “Het wordt moeilijk om morgen de tactiek te bepalen.”

“Maar het hoofddoel zal zijn om met Fabio de sprint te winnen, want de laatste keer had hij pech. Morgen willen we dus winnen met hem. Ik zal het slim moeten spelen om ook de trui te behouden tijdens de Gouden Kilometer.”