Scheldeprijs: Alpecin-Fenix presenteert ploeg rond Philipsen en Merlier

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Scheldeprijs van aankomende woensdag. Met Jasper Philipsen rekent de ploeg op de winnaar van vorig jaar. Ook de andere sprinter binnen het team, Tim Merlier, is van de partij.

Bij Alpecin-Fenix wordt het allicht tot tijdens de wedstrijd zelf afwachten of Philipsen of Tim Merlier zijn kans mag gaan in de sprint. In Gent-Wevelgem loste Christophe Roodhooft dat dilemma nog handig op door beide kemphanen hun kans te laten gaan, elk aan één kant van de weg. Merlier won de sprint voor plek zes, terwijl Philipsen in het gedrum terechtkwam. Het is afwachten of ze in de Scheldeprijs voor een gelijkaardige tactiek gaan.

Beide mannen waren dit seizoen al succesvol in het tenue van Alpecin-Fenix. Philipsen was met twee etappezeges zeer succesvol in de UAE Tour, Merlier won een rit in Tirreno-Adriatico, Nokere Koerse en de Minerva Classic Brugge-De Panne. Philipsen heeft als titelverdediger wellicht een streepje voor, al is Merlier de laatste weken wel beter op dreef. Philipsen bleek vorig jaar in Schoten te snel voor Sam Bennett en Mark Cavendish.

Maurice Ballerstedt, Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck, Senne Leysen en Lionel Taminiaux rijden woensdag in dienst van Philipsen en Merlier.

Selectie Alpecin-Fenix voor Scheldeprijs (6 april)

Maurice Ballerstedt

Edward Planckaert

Guillaume Van Keirsbulck

Senne Leysen

Jasper Philipsen

Lionel Taminiaux

Tim Merlier