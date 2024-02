maandag 19 februari 2024 om 16:32

Schade bij gevallen Attila Valter lijkt mee te vallen

De eerste etappe van de UAE Tour werd in de laatste kilometer ontsierd door een grote valpartij. Meerdere renners gingen op hoge snelheid tegen de vlakte, zo ook Attila Valter. De schade bij de Hongaarse kampioen lijkt echter mee te vallen.

Dat laat ploegleider Maarten Wynants weten op de website van Visma | Lease a Bike. “Attila raakte betrokken en is momenteel wat gehavend. Op het eerste oog lijkt de schade mee te vallen. Hij heeft de nodige schaafwonden. Dat is een flinke tegenvaller, maar we zijn blij dat het er voor nu op lijkt dat hij zijn weg kan vervolgen.”

Het is voor Visma | Lease a Bike te hopen dat Valter dinsdag gewoon aan de start kan verschijnen van de tweede etappe van de UAE Tour. De 25-jarige renner lijkt – met Bart Lemmen – de klassementshonneurs te moeten waarnemen tijdens de zevendaagse WorldTour-koers door de Verenigde Arabische Emiraten.

Op de beelden is te zien hoe een renner van BORA-hansgrohe als eerste onderuit gaat in aanloop naar de sprint. Ook Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Max Poole en Timo Roosen (dsm-firmenich PostNL), Ivo Oliveira (UAE Emirates) en renners van Lidl-Trek en Cofidis gingen tegen de grond.