maandag 19 februari 2024 om 16:11

Olav Kooij speelt bijrol in eerste sprint UAE Tour: “Komen gelukkig nog kansen”

Olav Kooij was een van de favorieten voor de zege in de eerste etappe van de UAE Tour, maar de sprinttroef van Visma | Lease a Bike kwam niet in het stuk voor. “Olav kon uiteindelijk niet wedijveren met de concurrentie”, is de conclusie van ploegleider Maarten Wynants.

Wynants keek op de website van Visma | Lease a Bike terug op een hectische finale, die werd ontsierd door een grote valpartij in de laatste kilometer. “De sprint was zoals vooraf verwacht erg hectisch. Alles verliep voor ons prima, op de laatste honderden meters na.”

“Tim van Dijke zat in het slot nog op kop, maar zag Olav op dat moment niet in zijn wiel. Olav geraakte vervolgens nog wel in de buurt van de eerste rij, maar kon uiteindelijk niet wedijveren met de concurrentie. Er komen gelukkig nog een aantal kansen aan deze week”, blijft Wynants optimistisch.

Kooij kwam uiteindelijk slechts als dertiende over de streep en zag Tim Merlier van Soudal Quick-Step naar de zege sprinten. De 22-jarige Nederlander, dit seizoen al winnaar van de Clásica de Almería, krijgt de komende dagen wellicht nog wel drie sprintkansen. Etappes vier, vijf en zes zijn vlak en nodigen uit tot een nieuwe sprint.

Loe van Belle in de spotlights

Voor Kooij draaide de etappe dus uit op een teleurstelling, maar voor zijn land- en ploeggenoot Loe van Belle was het wel een gedenkwaardige dag. De 22-jarige neoprof mocht na afloop namelijk het podium op, als leider in het jongerenklassement. “Tijdens het kopwerk voor Olav vernam ik via de communicatie dat er bij een tussensprint nog één seconde te verdienen was. Ik dacht bij mezelf dat ik het moest proberen.”

“Rijden in de witte trui in een WorldTour-koers is een mooie bijkomstigheid. Het blijft voor mij erg speciaal om in zo’n sterk deelnemersveld rond te mogen rijden. Veel van de mannen die ik vroeger aanschouwde op televisie zijn tegenwoordig collega’s. Daar geniet ik nog iedere keer van”, aldus Van Belle.