Schachmann kritisch op rijgedrag Roglic: “Veroorzaakt val en is gevaar voor alle renners”

Maximilian Schachmann heeft na de zesde etappe van de Tour de France kritiek geuit op het rijgedrag van Primož Roglič. De Duitser is van mening dat de valpartij op dertien kilometer van de finish in Longwy de schuld is van de kopman van Jumbo-Visma. “Roglič heeft deze val weer veroorzaakt door op een plek te willen rijden waar dat niet kan”, aldus Schachmann bij de Duitse tv.

“Jumbo-Visma moet even op gaan passen. Roglič heeft deze val weer veroorzaakt, omdat ze gewoon als gekken op de laatste centimeter rijden waar dat niet kan. En dan gaan ze leunen richting de kant waar de weg is”, beschrijft Schachmann de situatie (zie video onder). “Van mijn kant is dat duidelijke kritiek.”

Uiteindelijk gingen bij de valpartij Kobe Goossens en Reinardt Janse van Rensburg tegen de grond, terwijl Sepp Kuss de graskant in moest. “Hij is op die manier een gevaar voor alle renners en dat is in mijn ogen totaal onnodig. Waar geen ruimte is, is geen ruimte op dat moment. Dan moet je ook maar toegeven dat je een keer niet van voren rijdt. Dan is het niet nodig om de rest uit te schakelen.”

“Hij heeft veel geluk gehad dat hij niet zelf erbij lag”, aldus Schachmann. Een paar kilometer later was er ook nog een valpartij met Aleksandr Vlasov, de kopman van Schachmann bij BORA-hansgrohe, maar daar was Roglič niet bij betrokken. Beide klassementsrenners finishten in Longwy uiteindelijk in de favorietengroep achter ritwinnaar Tadej Pogačar.