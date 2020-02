Schachmann: “De aanval van Evenepoel kwam als een verrassing” vrijdag 21 februari 2020 om 09:42

Maximilian Schachmann slaagde er net niet in om BORA-hansgrohe een zege te bezorgen op de Alto da Fóia. De Duitse kampioen kwam nog aardig in de buurt van Remco Evenepoel, maar Schachmann strandde aan het achterwiel van de jonge Belg. “Zijn aanval kwam toch als een verrassing”, zo klonk het na afloop.

“Het was slechts mijn tweede koersdag van het seizoen en het was gelijk de zwaarste etappe van de Volta ao Algarve”, zo vertelt Schachmann op de website van zijn werkgever BORA-hansgrohe. “Mijn ploeggenoten reden een keurige etappe en we werkten voorbeeldig samen. De race begon op goed twintig kilometer van de streep met enkele versnellingen.”

“Ik had echter goede benen en ik voelde me zeer goed op de laatste klim. De aanval van Evenepoel kwam echter als een verrassing en ik zat op dat moment ook een beetje ingesloten. Ik kon hierdoor niet zo snel reageren op zijn aanval, maar we zijn wel erg tevreden met een tweede plaats.” Schachmann staat nu in dezelfde tijd als Evenepoel tweede in het klassement.

Jean-Pierre Heynderickx, ploegleider bij de Duitse WorldTour-formatie, is een tevreden man na de eerste bergrit in Algarve. “We zullen nu met vertrouwen beginnen aan de komende etappes. Maximilian werd toch een beetje verrast door de aanval van Evenepoel. Het scheelde niet veel, maar dat hoort nu eenmaal bij het wielrennen.”