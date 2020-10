Schaafwonden voor Weening na val: “Hij kan morgen gewoon starten” dinsdag 6 oktober 2020 om 19:56

Pieter Weening kwam vandaag op ongelukkige wijze ten val in de Giro d’Italia, maar de Nederlander heeft alleen maar schaafwonden overgehouden aan zijn crash. Zijn ploeg laat via social media weten dat Weening morgen gewoon kan vertrekken voor de vijfde etappe.

Weening ging onderuit voor het begin van de Portella Mandrazzi, de eerste en enige beklimming van de dag. De ervaren Fries reed over een bidon en kwakte tegen het asfalt. De 39-jarige renner was even van de kaart, maar stapte al vrij snel weer op de fiets en wist in de finale nog zijn kopman Vincenzo Nibali uit de problemen te houden.

“Pieter Weening heeft schaafwonden overgehouden aan zijn crash, wat hij de komende dagen nog wel zal voelen. Hij zal morgen wel gewoon kunnen starten, niks zal hem tegenhouden”, aldus Trek-Segafredo.