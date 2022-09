Sasha Weemaes en Gijs Van Hoecke op weg naar Human Powered Health

Human Powered Health, het Amerikaanse ProTeam waar Hendrik Redant sinds dit jaar ploegleider is, trekt een aantal Belgen aan. Sasha Weemaes (24) komt over van Sport Vlaanderen-Baloise, Gijs Van Hoecke (foto, 30) lijkt de overstap te gaan maken van AG2R Citroën.

Naar verluidt wil Human Powered Health in 2023 een meer Europees programma gaan rijden, terwijl de ploeg momenteel uit twee derde Amerikanen en Canadezen bestaat. Dus heeft het nood aan een aantal extra Europese renners. Sasha Weemaes heeft zijn overeenkomst al op zak, voor Gijs Van Hoecke is het een kwestie van een paar dagen.

Weemaes is 24 en rijdt sinds de zomer van 2018 voor Sport Vlaanderen-Baloise, waar hij als sprinter uitgespeeld wordt. Een veelwinnaar is de Oost-Vlaming niet, maar het voorbije jaar alleen al was hij toch goed voor een tiental dichte ereplaatsen. Zo werd hij zowel in de Elfstedenronde als op het BK in Middelkerke vierde.

Van Hoecke had de voorbije jaren zijn lot verbonden aan dat van Greg Van Avermaet. In 2019 en 2020 bij CCC, de voorbije twee jaar bij AG2R Citroën. Terwijl zijn trainingsgenoot nog een jaartje in Franse loondienst blijft, zal Van Hoecke dus de stap naar Human Powerd Health zetten.