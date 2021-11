Sarah Gigante aan de beterende hand na hartproblemen

Sarah Gigante moet het voorlopig rustig aan doen. De 21-jarige Australische is namelijk herstellende van Myocarditis en Pericarditis. Dit is een ontsteking van de hartspier en het hartzakje, wat meestal ontstaat door een virus. “Ik voel me nu echt weer een stuk beter, maar moet het voorzichtig aanpakken”, laat ze weten via haar ploeg TIBCO-SVB.

De beloftevolle renster voelde zich afgelopen zomer, enkele dagen na de Olympische Spelen van Tokio, niet lekker. “Sarah kreeg begin augustus last van hevige pijn op de borst en moest worden opgenomen in het ziekenhuis van Girona. Het was een ontzettend nare en enge periode voor Sarah en haar familie, vrienden en ploeggenotes.” Gigante werd in de daaropvolgende weken en maanden verschillende keren opgenomen, maar aanvankelijk konden de artsen geen diagnose stellen.

Uiteindelijk bleek de renster last te hebben van een ontstoken hartspier- en hartzakje, ook wel bekend als Myocarditis. “Ik heb echt een paar zware maanden achter de rug. Ik had nooit verwacht dat dit mij zou overkomen. Het was niet fijn om dit aanvankelijk alleen te doorstaan, maar ik kan gelukkig rekenen op een geweldige vriendenkring.” Gigante werd de voorbije maanden geholpen door haar moeder, broer en ploeg- en huisgenote Kristen Faulkner.

Opluchting

In oktober was het voor Gigante dan eindelijk mogelijk om van Spanje naar haar thuisland Australië te vliegen. Ze kan inmiddels weer voorzichtig trainen, maar neemt nog geen risico’s. “Het zal nog even duren vooraleer ze weer voluit kan trainen. We zijn echter vooral blij dat het weer goed gaat met Sarah. Het is altijd eng om te horen als iemand kampt met hartproblemen, en we maakten ons erg veel zorgen. Ze kan nu echter weer lachen en dat is geweldig om te zien”, meldt TIBCO-SVB.

Gigante zal volgend jaar overigens niet meer uitkomen voor de Amerikaanse formatie, aangezien ze eerder haar krabbel kon zetten onder een driejarige verbintenis met Movistar. De Australische staat te boek als een toptalent. Zo is ze op jonge leeftijd al Australisch kampioen op de weg en in het tijdrijden.