Santini neemt sponsoring van leiderstruien over in Tour de France

Santini wordt vanaf 2022 officieel partner van de Tour de France voor de productie van de gele trui en de andere leiderstruien in de ronde. Dat maakte koersorganisator A.S.O. bekend. In de nieuwe sponsorovereenkomst zijn ook de Tour de France Femmes en het cyclosportieve event L’Étape du Tour opgenomen. Santini neemt het stokje over van Le Coq Sportif.

Volgens Yann Le Moënner van de A.S.O. breekt met deze samenwerking een nieuw hoofdstuk aan voor de leiderstruien van de Tour de France. “We zijn blij en trots Santini te mogen verwelkomen in de Tour de France”, laat Le Moënner in een perscommuniqué weten. “Dit historische merk zal hoogwaardige producten met creatieve ontwerpen aanbieden aan zowel de elite van het mondiale wielrennen als de gewone amateurrenners die opnieuw op alle door de A.S.O. georganiseerde evenementen aanwezig zullen zijn.”

De overeenkomst geldt voor vijf jaar.

SANTINI GOES YELLOW ✨

From 2022, @SANTINI_SMS will supply the prestigious Yellow Jersey and the other official jerseys for the Tour de France.

More info ➡️ https://t.co/ysx52ef15n#santinicylingwear #TDF2022 pic.twitter.com/vYJV3scJOp

— Tour de France™ (@LeTour) October 11, 2021