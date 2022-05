Santiago Buitrago overklast Van der Poel en Leemreize: “Geduld was de sleutel tot de zege”

Santiago Buitrago kon zijn geluk niet op na zijn etappezege in de zeventiende rit van de Giro d’Italia. De Colombiaan van Bahrain Victorious passeerde op de slotklim over Mathieu van der Poel en Gijs Leemreize, waarna hij solo aankwam in Lavarone. “Dit is exceptioneel”, jubelt hij in het flashinterview.

Dat hij een etappe kan winnen, had Buitrago niet meer verwacht. “Zeker niet na de grote teleurstelling van mijn tweede plaats op zondag”, doelt hij op de rit naar Cogne, waarin hij tweede werd achter Giulio Ciccone. “De sleutel tot de ritzege vandaag was geduld. Dat was nodig op de slotklim. Ik denk dat ik het goed uitgespeeld heb.”

“Deze overwinning is voor mijn familie in Colombia en alle mensen die mij gesteund hebben tot nu toe”, aldus Buitrago, die met 22 jaar, 7 maanden en 29 dagen de jongste Colombiaanse ritwinnaar is geworden in de geschiedenis van de Giro d’Italia.

🇨🇴 Con 22 años, 7 meses y 29 días, @SantiagoBS26 es el colombiano más joven en ganar una etapa en el Giro d'Italia 🇨🇴 A 22 anni 7 mesi e 29 giorni, @SantiagoBS26 è il colombiano più giovane a vincere una tappa al Giro d’Italia#Giro pic.twitter.com/puoTr1nlVV — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2022