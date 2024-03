maandag 11 maart 2024 om 15:46

Santiago Buitrago ontsnapt aan serieuze blessures na val in Parijs-Nice

Santiago Buitrago heeft geen ernstige blessures opgelopen bij een valpartij in de slotetappe van Parijs-Nice. De Colombiaanse klimmer ging onderuit in een natte afdaling en schreeuwde het uit van de pijn, maar komt er vanaf met enkele kneuzingen.

De 24-jarige Buitrago zal met gemengde gevoelens terugkijken op zijn Parijs-Nice. De klimmer moest vanwege een valpartij dus opgeven in de slotrit, maar wist eerder in de ronde wel de zware etappe naar de Mont Brouilly te winnen. Buitrago leek zich zo op te werpen tot een kandidaat-eindwinnaar, maar na een valpartij in zesde etappe naar La Colle-sur-Loup maakte hij al een kleine duikeling in het klassement.

In de traditionele zondagrit van en naar Nice ging Buitrago nog eens onderuit, en dit keer bleek de man van Bahrain Victorious te gehavend om verder te koersen. “Gelukkig is er niks gebroken”, komt zijn ploeg nu met een geruststellende boodschap. “Hij is zonder ernstige verwondingen uit het ziekenhuis ontslagen. Hij kan nu een paar dagen niet fietsen, maar zal daarna weer beginnen met trainen met het oog op zijn volgende koersen.”

Buitrago etaleerde eerder dit seizoen al zijn goede vorm door als tweede te eindigen in het eindklassement van de Ronde van Valencia, achter Brandon McNulty. Ook werd hij zevende in de tot een eendaagse tijdrit ingekorte Ruta del Sol.