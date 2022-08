Santiago Buitrago beste puncher in Burgos: “Dacht dat ze me nog zouden inhalen”

Santiago Buitrago won met overmacht de eerste etappe van de Vuelta a Burgos. De 22-jarige Colombiaan van Bahrain Victorious liet op een lastige aankomst onder meer Ruben Guerreiro en Tao Geoghegan Hart achter zich. “Ik hoop dat ik die leiderstrui tot zaterdag kan verdedigen. Er komen nog vier zeer moeilijke dagen aan.”

“Ik ben erg blij dat ik de etappe gewonnen heb. Om in Castillo de Burgos te winnen is heel speciaal voor mij”, vertelde de jonge Zuid-Amerikaan in het flashinterview na de finish. “Toen ik de 300 meter passeerde, dacht ik dat ze me nog zouden inhalen. Ik keek niet om, maar ik wist dat ze dichtbij waren. Het was pas in de laatste 20 meter, toen ik de finishlijn zag, dat ik wist dat de overwinning voor mij was.”

Dankzij zijn overwinning is Buitrago natuurlijk ook de eerste leider in het algemeen klassement. “Ik hoop dat ik die leiderstrui tot zaterdag kan verdedigen. Er komen nog vier zeer moeilijke dagen aan.”