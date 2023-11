donderdag 23 november 2023 om 15:12

Santiago Buitrago acht tijd rijp voor debuut in Tour de France: “Kan meevechten voor de witte trui”

Santiago Buitrago hoopt in 2024 de Tour de France te rijden. De 24-jarige Colombiaan, die twee jaar achter elkaar een rit wist te winnen in de Giro d’Italia, acht de tijd rijp om te debuteren in La Grand Boucle. “Nu Pogacar een jaartje ouder is en niet meer in aanmerking komt voor de jongerentrui, kan ik meevechten voor de witte trui”, zegt hij in gesprek met Bici.Pro.

Buitrago reed afgelopen seizoen twee grote rondes, de Giro d’Italia en Vuelta a España. Nadat hij vorig jaar ook al een etappe won in de Giro, na een duel met Gijs Leemreize, was hij dit jaar de beste vluchter in de koninginnenrit naar Tre Cime di Lavaredo. In het voorjaar werd hij derde in zowel de Saudi Tour, derde in de Ruta del Sol én derde in Luik-Bastenaken-Luik. “Het wielerseizoen 2023 ging beter dan verwacht. Ik ben blij met de ontwikkeling van mijn carrière, ik word elk jaar sterker”, blikt de renner van Bahrain Victorious terug.

Inmiddels heeft Buitrago zijn ogen ook al gericht op volgend seizoen. “Een paar dagen geleden belde het team me om te vragen welke wedstrijden ik zou willen rijden in 2024. Ik ben niet om de hete brij heen gedraaid en heb gezegd dat ik graag naar de Tour de France zou willen gaan. Ik heb de Giro gedaan, ik heb de Vuelta gedaan. Ik denk dat het tijd is om de Tour te doen. Ik wil zien hoe het gaat. Nu Pogacar een jaartje ouder is en niet meer in aanmerking komt voor de jongerentrui, kan ik meevechten voor de witte trui.”