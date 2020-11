Sanne Cant ziet licht in de duisternis: “Tevreden? Nee, maar liever 7de dan 20ste”

Belgisch kampioene Sanne Cant heeft moeilijke weken achter de rug. Met Ruddervoorde, waar ze vrede moest nemen met een 20ste plaats, als dieptepunt. Na een weekje rust knokte ze zich in Rosmalen naar een zevende plaats op het EK. “Aanvaardbaar. Ik kon hier ook geen mirakel verwachten.”

Cant nam op het snelle circuit in het Autotron een voortreffelijke start en volgde in de aanvangsfase vlot de Nederlandse toppers. “Ik wist dat ik die eerste ronde moest overleven, zonder te ontploffen. Dat lukte. Maar al in de tweede ronde werd vooraan serieus versneld en ging alles op de rekker. De Nederlandse dames zijn net een paar procenten beter.”

Uiteindelijk toonde Cant veel vechtlust. Tot diep in de finale streed ze met Eva Lechner en de verrassende Française Perrine Clauzel voor een topvijfplaats. “Maar in die laatste ronde moest ik passen. Jammer, want het verschil was klein. En vijfde, dat resultaat had toch mooier gestaan dan zevende.”

“Maar dit is wel beter dan die 20ste plaats in Ruddervoorde. Het is nu ook niet dat ik hier een mirakel mocht verwachten. Hopelijk zijn we wel vertrokken voor een betere periode. Ik voelde mij de voorbije week ook al wat beter op training. Dat ik hier beste Belgische ben? Daar koop ik niets mee. Je moet in het seizoen maar één keer beste Belgische zijn en dat is op het BK. Hier maakt dat niets uit.”

Cant hoopt dus deze lijn door te trekken. “Ik las deze week in de kranten dat ik al ‘oud’ ben, dat mijn motor wat trager op gang komt. Ik ben een diesel geworden, geen Superplus (benzine, red). En anders moet ik maar eens een grote onderhoudsbeurt laten doen”, grijnst ze met de nodige ironie.