Sanne Cant voor het eerst in jaren geen topfavoriet: “De druk is minder”

Sanne Cant veroverde in haar carrière al drie wereldtitels in het veld, maar zal komende zaterdag als outsider beginnen aan het WK in Oostende. “De druk is nu een heel stuk minder. Ik werk best ontspannen naar het WK toe”, zo laat ze weten voor de camera van WielerFlits.

Het is voor Cant een bijzonder WK, en niet alleen maar omdat de mondiale titelstrijd zal plaatsvinden in eigen land. “Het zal mijn vijftiende WK worden”, legt ze uit. “Mijn eerste was ook in België en ik haalde bovendien ook mijn eerste medaille in België. Eigenlijk is de cirkel rond”, zo antwoordt Cant met een glimlach.

De wereldkampioene van Bieles, Valkenburg en Bogense moet lang nadenken over de vraag wie nu de topfavoriete is voor de wereldtitel. “Dat is een hele moeilijke vraag… Zoals het zand er nu bij ligt, zeg ik toch Alvarado. Het zand ligt momenteel te technisch voor Lucinda Brand”, aldus Cant.

Cant hoopt zaterdag zo goed mogelijk voor de dag te komen, maar kan er geen resultaat op plakken. “Ik ben tevreden als ik een goede wedstrijd heb gereden. Als ik aan de aankomst het gevoel heb dat er niet meer in zat. Ik vind het moeilijk om er een positie op te plakken. Er kan echt veel gebeuren in een wedstrijd.”