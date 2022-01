Sanne Cant op zoek naar 13de BK-titel: “Driekleur verliezen zou raar aanvoelen”

Twaalf jaar op rij draagt Sanne Cant nu al de titel van Belgisch kampioene. Zaterdag in Middelkerke gaat ze vol voor nummer dertien. “Elke wedstrijd moet gereden worden, dus ik ga er niet zomaar van uit dat het opnieuw lukt”, zegt ze. “Ik onderschat niemand.”

Ze is drievoudig wereldkampioene en twaalfvoudig Belgisch kampioene. Absolute wereldtop zoals ze dat een paar jaar geleden was, is Sanne Cant al even niet meer. Maar af en toe nestelt ze zich dan toch weer tussen de kleppers. Zoals vorige woensdag in Herentals, waar alleen een tegenstribbelende ketting haar van een podiumplek kon houden.

Cant werd in het Netepark uiteindelijk vierde, na Brand, Betsema en Worst. Een resultaat dat haar zwaar viel en voorbij de finish veel emotie losweekte. “Blijkbaar mag het niet zijn”, zuchtte ze. “Bij de afdaling dodderde de ketting eraf en kwam tussen het kader en de plateau te zitten. Ik moest afstappen en die er handmatig tussenuit trekken. Zonde, ik had in eigen stad zo graag op het podium gestaan. Dat is helaas niet gelukt.”

Maagproblemen in Hulst

Wat haar conditionele paraatheid betreft, hoor je Cant niet klagen. “Ik ben goed uit de kerstperiode gekomen. Zondag in Hulst kampte ik wel met maagproblemen en die baarden me zorgen. Maar die waren in Herentals al een stuk minder erg. Ik reis zaterdagochtend wel met vertrouwen naar de kust.”

Toch gaat Cant niet zomaar uit van een dertiende titel op rij. “Dat zou weinig respectvol zijn richting mijn concurrentes. Elk BK moet gereden worden. Ik kan een heel slechte dag hebben, er kan iemand beter zijn of ik kan materiaalpech hebben. Er kan veel gebeuren in drie kwartier crossen. Ik onderschat overigens niemand.”

Halverwege het seizoen verkeerde Cant in een mindere periode, terwijl net toen Alicia Franck progressie maakte en zelfs even Cant kwam bedreigen als beste Belgische. Maar die orde lijkt intussen hersteld. Niet omdat Franck intussen minder goed presteerde, wel omdat de twaalfvoudige Belgische kampioene stilaan weer naar haar betere niveau toegroeide.

“Dat de orde hersteld is? Goh, dat maakt op zich weinig uit. Je mag een hele winter de beste Belgische zijn. Als je dat op het BK niet bent, dan word je geen Belgisch kampioene. Zo eenvoudig is het.”

Hoger niveau dan vorige winter

Voor de start van het seizoen vertrouwde Cant ons toe dat ze geen zin had om elke week te moeten strijden voor een tiende plek. Dat ze dan eventueel zou overwegen er een punt achter te zetten. Een doemscenario waar ze momenteel niet meer mee bezig is. “Het gaat in stijgende lijn. Als ik de komende tijd de resultaten kan blijven aanhouden die ik de laatste weken neerzet, dan denk ik dat ik tevreden mag zijn. Daarvoor kan ik mij nog opladen en hard voor werken.”

“Op zich haal ik een hoger niveau dan een jaar geleden”, besluit ze. “Of die dertiende titel dan een must is? Goh. Ik zou die graag hebben, ja. Maar dat ene BK maakt of kraakt mijn seizoen niet. Het zou vooral heel raar aanvoelen, moest ik die trui kwijtspelen. Je weet pas wat je mist als je het kwijt bent.”