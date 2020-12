Sanne Cant na vijfde plek in Herentals: “Het is dit seizoen al slechter geweest”

Sanne Cant finishte vandaag als vijfde in de X2O-cross van Herentals, op iets meer dan anderhalve minuut van winnares Ceylin del Carmen Alvarado. “Top vijf, het is al slechter geweest dit seizoen”, zo begint ze haar verhaal na afloop van de cross.

Cant kende een goede start in Herentals en reed zelfs even in het spoor van de Nederlandse dames Alvarado, Lucinda Brand en Denise Betsema. De Belgisch kampioene moest echter al vrij snel passen. “Die eerste ronde is altijd supersnel met die onnozele bonificatieseconden. Ze koersen in de eerste ronde echt tot op de meet.”

“Het ging iets te snel voor mij en dus reden ze weg. Ik kwam in een groepje voor de vierde plek terecht. In de finale wist ik nog uit het groepje weg te rijden met Clara Honsinger. Dat is wel goed, denk ik. Of dit een heel goed resultaat is? Dat is misschien een beetje overdreven, maar het is al wel slechter geweest. Er moet nog wel wat bij.”

Over de cross in Herentals: “Hopelijk een vaste waarde”

Over de cross in Herentals zegt Cant het volgende: “Het kan zeker een klassieker worden, maar misschien komt deze cross aan het begin van het seizoen nog beter tot zijn recht. Verder zijn er wel wat aanpassingen te bedenken, maar hopelijk wordt de cross een vaste waarde op de kalender.”