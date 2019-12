Sanne Cant na tweede seizoenszege: “Het was een leuk rondje” maandag 30 december 2019 om 14:58

Het is nog niet het jaar van Sanne Cant, maar de wereldkampioene boekte vandaag wel haar tweede zege van het seizoen. De 29-jarige renster soleerde op overtuigende wijze naar de overwinning in Bredene, voor Anna Kay en Rebecca Fahringer. “Het was best een leuk rondje, ik heb me geamuseerd”, zo vertelde de winnares in het flashinterview.

Cant kwam met een ruime voorsprong over de finish, maar haar start was niet al te denderend. “Ik verloor niet veel later ook veel plekken tijdens de eerste modderstrook aan de materiaalpost. Toen vreesde ik even voor een slechte dag, maar ik kon op een gegeven moment naar de kop rijden”, zo blikt de Belgische terug op de cross.

“Ik reed vanaf dat moment gewoon mijn eigen tempo. Het is nog altijd maar mijn tweede zege van het seizoen, maar dit doet wel deugd. Het wad een leuk rondje, met veel draaien en keren en lastige stroken.” Cant hoefde in Bredene niet af te rekenen met de Nederlandse dames, maar maar het Angelsaksische duo Kay en Fahringer.

Reacties Anna Kay en Rebecca Fahringer

De jonge Britse kende een uitstekende start, reed zelfs even op kop, maar bleek niet sterk genoeg om de wereldkampioene te volgen. “Ik ben echt een fan van de modder. Het deelnemersveld was vandaag wat minder, waardoor we dichter bij elkaar zaten. Ik probeerde gewoon mijn eigen koers te rijden. Ik ben blij met het resultaat”, aldus Kay.

Kay wist in de slotfase Rebecca Fahringer achter zich te laten. “Ik hou echt van Bredene, gezien de combinatie van technische stukken en powerstroken. Ik dacht even aan de tweede plaats, maar Anna reed een betere wedstrijd”, zo vertelde een opgewekte Fahringer na de cross. “Dit is zeker mijn beste seizoen ooit, met elf UCI-zeges en een tweede plaats op het NK. Ik kijk al uit naar het WK.”