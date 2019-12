Sanne Cant mag nog eens juichen in Bredene maandag 30 december 2019 om 14:30

Sanne Cant heeft in de Ethias Cross van Bredene haar tweede seizoenszege geboekt. De Lilse troefde in de Ereprijs Paul Herygers de Britse Anna Kay en de Amerikaanse Rebecca Fahringer af.

Het was fijn om in Bredene nog eens iets van de 21-jarige Britse Anna Kay te horen. In de beginfase van dit seizoen stapelde ze ereplaatsen op, met een derde plaats in de Wereldbeker van Bern en een tweede plaats op het Europees kampioenschap voor beloften in Silvelle als hoogtepunten. Maar in de afgelopen kerstperiode ging het toch allemaal een beetje minder. Nu nam Kay de handschoen op in de openingsronde en ploeterde ze vlot door de Bredense modder. Kay koos voor een klein verzet, maar ging wel vlot vooruit.

Wereldkampioene Sanne Cant was iets minder goed gestart, maar halverwege de openingsronde zag ze het Britse gevaar en ging ze zelf naar de leiding. In een kwalitatief minder deelnemersveld, zonder al de Nederlandse topvrouwen, vond ze vandaag een nieuwe kans om de armen nog eens in de lucht te steken. Dat lukte Cant vooralsnog alleen nog maar in de Waaslandcross in Sint-Niklaas. Toch een beetje weinig voor een wereldkampioene…

Rustige tweede wedstrijdhelft

Cant wilde dus niet wachten en gaf er in de allereerste ronde al een stevige snok aan. De Lilse ontwikkelde een tempo dat het petje van Kay te boven ging. Moest de concurrentie voor Cant dan van Rebecca Fahringer komen? Ook de Amerikaanse spartelde nog even tegen, maar toch werd het kloofje voor Cant steeds groter. Na twee rondjes ging het verschil richting de vijftien seconden.

In de tweede wedstrijdhelft kon Cant een geruststellende voorsprong uitbouwen. Fahringer en Kay reden elkaar leeg, en strandden op iets meer dan een halve minuut van de winnares. Cant had dus alle tijd om te genieten van een ereronde en voor de tweede keer dit seizoen haar handen in de lucht te steken.

Uitslag Ethias Cross Bredene 2019

1. Sanne Cant (IKO-Crelan)

2. Anna Kay (Experza)

3. Rebecca Fahringer (Kona Bikes)

4. Geerte Hoeke (Xalt Cycling)

5. Loes Sels (IKO-Crelan)

6. Marion Norbert-Riberolle (Experza)

7. Blanka Vas (Doltcini-NM Transport)

8. Karen Verhestraeten (IKO-Crelan)

9. Evie Richards (Trek)

10. Joyce Vanderbeken (Bike Advice-ITAF)