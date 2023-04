Sanne Cant is weer thuis na zware val in Parijs-Roubaix

Sanne Cant is inmiddels weer thuis, vier dagen na haar zware valpartij in Parijs-Roubaix. De renster van Fenix-Deceuninck ging afgelopen zaterdag op een van de kasseistroken hard onderuit en werd met twee hoofdwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 32-jarige Cant zat op 37 kilometer van het einde in de groep der favorieten, maar op een van de kasseistroken ging Elisa Longo Borghini onderuit. Meerdere rensters gingen over haar heen, waaronder Cant. De veertienvoudig Belgisch kampioene veldrijden moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis van Rijsel. Daar werd ze gehecht aan twee hoofdwonden, eentje op haar voorhoofd en de andere onder haar oog.

Cant werd diezelfde avond nog overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals, waar beide wonden werden gehecht. De renster heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten en werkt thuis verder aan haar herstel.

Er volgt later deze week nog een nieuwe medische controle en pas dan kan de ploeg iets zeggen over Cants inactiviteit en wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden.