Sanne Cant boekt eerste seizoenszege in Sint-Niklaas na pittig duel zaterdag 21 december 2019 om 14:26

Sanne Cant heeft de Waaslandcross op haar naam geschreven. De wereldkampioene veldrijden vocht een pittig duel uit met de Nederlandse Aniek van Alphen.

Net als twee weken terug in Essen, mochten we vandaag kennismaken met de Hongaarse Blanka Vas aan de kop van de wedstrijd. Ook toen Sanne Cant even later het tempo in het zand stevig opvoerde, kon ze nog mee in het spoor van de wereldkampioene. Cants nicht Loes Sels en het Nederlandse toptalent Aniek van Alphen maakten deel uit van het eerste groepje.

Maar Cant, die in afwezigheid van de Nederlandse topvrouwen vandaag een ideale kans zag om voor haar eerste seizoenszege te strijden, was nog niet gerustgesteld. De wereldkampioene drukte iets voor de helft van de wedstrijd nog eens door en zag zo alleen nog Aniek van Alphen volgen. De jonge Nederlandse toonde zich vooral op technisch vlak ijzersterk, door bijvoorbeeld de balkjes al rijdend te nemen.

Van Alphen maakt het spannend

Maar iets na halfweg leek het sprookje van Van Alphen dan toch voorbij. In een afdaling slipte ze onderuit en moest zo in een klap een tiental seconden toegeven op Cant. Bij het ingaan van de slotronde waren dat er nog vijf, en enkele sprintjes later zat Van Alphen zo goed als weer in het wiel van Cant. Net op dat moment ging Cant op haar beurt onderuit, waardoor de twee samen richting de laatste zandstrook mochten sprinten.

Vlak voor die zandstrook had de organisatie nog een balk gelegd, die Van Alphen al rijdend nam en zo een klein gaatje wist te slaan op Cant. Helaas voor de Nederlandse verloor ze haar voorsprong weer omdat ze na het zand niet meteen weer in haar pedalen wist te klikken. Cant trok zich sneller op gang en zette de sprint naar haar hand. Zo was haar eerste seizoenszege een feit.

Uitslag Waaslandcross 2019

1. Sanne Cant (IKO-Crelan)

2. Aniek van Alphen (BNS Technics Concretehouse)

3. Blanka Vas (Doltcini-NM Transport)

4. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Karen Verhestraeten (IKO-Crelan)

6. Loes Sels (IKO-Crelan)

7. Pauliena Rooijakkers (CCC-Liv)

8. Kim Van de Steene (Tarteletto-Isorex)

9. Joyce Vanderbeken

10. Suzanne Verhoeven