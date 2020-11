Sanne Cant blij met vijfde plaats in Merksplas: “Dit is mijn echte niveau”

Sanne Cant zette afgelopen weekend in de Superprestige van Merksplas de beste prestatie van haar seizoen neer. De Belgische kampioene werd vijfde op een ruime halve minuut van winnares Lucinda Brand. “Ik heb nooit gepanikeerd, de buitenwereld wel”, geeft Cant aan.

“Het enige wat ik kan doen, is antwoorden met de pedalen”, vertelt de 30-jarige veldrijdster. Eerder dit seizoen wist Cant al twee keer zesde te worden, in de Rapencross van Lokeren en de Jaarmarktcross van Niel.

De vijfde plaats, achter vier Nederlandse dames, geeft Cant vertrouwen. “Het ging goed. Dit is mijn echte niveau. Vorige week in Leuven was het slecht omdat ik mijn rug blokkeerde tijdens de opwarming. Een oud zeer dat steeds vaker terug keert”, geeft de kopvrouw van IKO-Crelan aan.

Komend weekend doet Cant de dubbel Kortrijk-Tábor. “Het eerste dubbel weekend van het seizoen. Door de verplaatsing naar Tábor zullen sommige dames misschien Kortrijk overslaan. De vliegtuigcharter van Golazo naar Tsjechië gaat blijkbaar niet door omdat er weinig gegadigden zijn en de speciale dure charter van de mannen zit al vol. Wij gaan dus met de auto”, legt ze uit.