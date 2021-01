Sanne Cant (achtste): “Ontzettend koud”

Sanne Cant zag haar WK-ambities eigenlijk al in de allereerste bocht in rook opgaan. Ceylin Alvarado ging net voor haar neus onderuit, waardoor de Belgische op achtervolgen aangewezen was. Uiteindelijk knokte de Lilse crosster zicht terug tot op de achtste plaats.

“Klote van dat moment in de eerste bocht, ja”, aldus Cant bij de microfoon van Sporza. “Maar eigenlijk was ik nog redelijk snel weer weg. Maar dan duik ik het zand in en gaat er iemand in het spoor vlak naast mij overkop. Ze vielen voor mij en ik ging zo ook over de kop.”

“Daarna denk ik dat ik nog redelijk goed kon opschuiven. Ik heb lang met plek vier in het vizier gereden, maar in de voorlaatste ronde heb ik mijn klopke gekregen. Ik heb een verschrikkelijke kou gepakt. Het was echt ontzettend koud.”