Sandra Alonso wint in Valencia na fotofinish

Sandra Alonso heeft de tweede rit van de Setmana Ciclista Valenciana achter haar naam gezet. In Vila-Real kwam ze, na bestudering van de finishfoto, net iets eerder dan Sheyla Gutiérrez over de streep. Annemiek van Vleuten behield de leiderstrui.

Met Annemiek van Vleuten in de oranje leiderstrui ging vanmiddag in Castelló de tweede etappe van start. Na 130 kilometer en een passage door het bergachtige achterland lag de streep in Vila-Real. Halfkoers waren de Alto Coronetes van eerste categorie en de Alto Salt del Cavall (tweede categorie) de grootste hordes. Vroeg in de etappe reed een kopgroep met zes vrouwen weg, met daarbij ook de nummer drie van het klassement, Katrine Aalerud – tevens ploeggenote van Van Vleuten. Zij pakten een minuut, maar werden na nog geen twintig kilometer weer ingelopen.

Nieuwe aanvallen lieten niet lang op zich wachten, waarbij ook Kristabel Doebel-Hickok zich niet onbetuigd liet. De Amerikaanse klimster uit de Rally-ploeg liep in aanloop naar de Alto Coronetes liefst vier minuten uit. Op die eerste klim ontstond vanuit het peloton een elitegroepje, met daarbij ook Van Vleuten. Vooraan wist Doebel-Hickok echter knap stand te houden op de beklimmingen en toen ze het zwaarste werk achter de rug had, reed ze nog altijd ruim drie minuten vooruit. Pas met nog 25 kilometer te gaan, begon haar voorsprong terug te lopen.

Doebel-Hickok houdt knap stand

Can she hold on, begon haar ploeg zich via social media af te vragen. Weliswaar boette ze op de geaccidenteerde wegen naar Vila-Real wat van haar voorsprong in, in de ongelijke strijd met het gehergroepeerde peloton, maar met nog tien kilometer te gaan lag ze nog steeds een minuut voor. Daarna liep de stopwatch echter steeds sneller terug, in het nadeel van Doebel-Hickok. Ploegen als Movistar en Canyon SRAM hadden de eenzame vluchtster onder controle en op vier kilometer voor de streep was de ontsnappingspoging voorbij.

Daarna moest een sprint de beslissing brengen in Vila-Real. Omdat het verschil tussen Sandra Alonso en Sheyla Gutiérrez nauwelijks met het blote oog was vast te stellen, moest de finishfoto eraan te pas komen. Daaruit bleek dat Alonso net iets eerder over de streep was gekomen. Voor BikeExchange spurtte Arianna Fidanza naar de derde plek.