Samuele Battistella verloor bewustzijn bij val in Amstel Gold Race

Samuele Battistella is niet ongeschonden uit de Amstel Gold Race gekomen. Onderweg kwam de 23-jarige renner van Astana Qazaqstan hard ten val, waarbij hij zelfs voor enige tijd zijn bewustzijn verloor. Ook liep hij verschillende verwondingen in zijn gezicht op.

“Ik ben mijn geheugen kwijt over wat er gisteren in de Amstel Gold Race is gebeurd”, schrijft de beloftewereldkampioen van 2019 op zijn Twitteraccount. “Ik ben zo hard op de grond gevallen, dat ik twintig minuten of langer niet bij bewust zijn was… Gelukkig zei de medische staf in het ziekenhuis dat alles ‘oké’ was. Ik moet nu herstellen en blijf onder controle staan.

Battistella kwam na zo’n 150 kilometer ten val. Dat gebeurde op een rotonde. Behalve dat hij zijn bewustzijn verloor, liep hij ook meerdere verwondingen in zijn gezicht op, meldde Astana Qazaqstan na afloop van de Nederlandse klassieker. De Italiaan brak een tand en kreeg diverse hechtingen in zijn wenkbrauw en zijn bovenlip.