Sam Welsford wil grote ronde rijden: “Tour de France? Misschien wel, dat is de droom”

Video

Sam Welsford staat voor een belangrijk moment in zijn carrière. De Australische snelle man toont zich in sprinterskoersen, maar kan ook zwaardere wedstrijden aan. Waar gaan we hem nog in actie zien? “We moeten het plan nog maken, maar ik zou graag een grote ronde rijden dit jaar”, aldus Welsford.

Woensdag sprintte Welsford naar een tweede plaats in de Scheldeprijs. Jasper Philipsen kloppen lukte niet, maar de renner van Team DSM bleef wel onder meer Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Gerben Thijssen en Caleb Ewan voor in de uitslag. Dat was echter geen grote verrassing, want in het begin van het seizoen klopte Welsford al dergelijke namen.

“Het was een heel hectische finale, zoals je kon zien”, vertelde de sprinter na afloop aan WielerFlits. “Ik had geluk dat ik aan de linkerkant het wiel van Jasper wist te vinden, maar het was ook lastig zo dicht tegen de hekken. Ik moest mijn moment kiezen om erlangs te gaan en had weinig ruimte. Daarom ben ik blij met mijn tweede plek.”

Welsford: “Het gaat om de slimste te zijn”

“Misschien was ik de snelste, maar dat weet je niet. Het gaat ook niet om de snelste sprinter, maar om de slimste. En ook over je lead-out en positionering. Het was een heel makkelijke dag in het peloton, maar dus ook een zware finale. Als ploeg reden we heel goed, al hadden we het in de finale wel beter kunnen doen, maar we mogen blij zijn met dit resultaat vandaag”, sloot Welsford af.

Het was in de Vuelta a San Juan dat Welsford zich voor het eerst toonde als pure sprinter. Hij won de twee laatste etappes voor onder anderen Fabio Jakobsen, Sam Bennett en Fernando Gaviria. Het waren nog maar zijn tweede en derde profoverwinningen. In de UAE Tour was Welsford er nog een aantal keer dichtbij, maar winnen lukte deze keer niet. Enkele weken later, in de GP Criquielion, was het wel raak.

Meer dan een sprinter: “Wil me verder ontwikkelen”

Daarna volgden nog podiumplaatsen in de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic. De 27-jarige renner is dus duidelijk een snelle sprinter, maar kan hij ook niet meer dan alleen sprinten? “Mijn sprint is zeker een van mijn sterkste punten, maar ik kan ook zwaardere wedstrijden aan. Vorig jaar werd ik bijvoorbeeld derde in die zware Scheldeprijs. Misschien wil ik dat nog wel verder gaan ontwikkelen en wil ik ook scoren in die zwaardere wedstrijden.”

“Parijs-Roubaix bijvoorbeeld, die koers zou ik zeer graag rijden”, gaf Welsford nog mee. “Het is nog een beetje onbekend hoe de komende maanden er voor mij gaan uitzien. We gaan het stap voor stap doen. Ik zou graag een grote ronde rijden, ik denk dat dat goed gaat zijn voor mijn ontwikkeling als renner. Ik heb getoond dat ik een van de beste sprinters van de ploeg ben. In dit soort wedstrijden strijd ik altijd mee voor het podium. Dat is goed voor mij, maar ook voor de ploeg.”

Tour de France?

Als je mannen als Jakobsen, Ewan, Cavendish, Gaviria en Bennett kan kloppen in een sprint, dan ben je klaar voor het grote werk. Een deelname aan de Tour de France lijkt dan ook geen slecht idee. “Misschien wel ja. De Ronde van Frankrijk rijden, dat is de droom. Maar het moet wel overeenkomen met wat goed is voor mijn ontwikkeling.”

De Tour is een ontzettend zware en hectische koers. Als ik de Tour zou gaan rijden, wil ik me goed voorbereiden”, zei Welsford. “Dan zou ik een trainingskamp willen doen, op die manier kan ik goed in vorm zijn.” Welsford heeft op dit moment nog geen grote ronde gereden. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat hij vorig jaar pas, op 26-jarige leeftijd, prof is geworden. In het begin van zijn carrière reed hij enkel voor Australische teams op een lager niveau.